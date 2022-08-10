اليوم السابع
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ننشر حالات انعقاد المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية بدون البطريرك

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:00 ص
ننشر حالات انعقاد المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية بدون البطريرك البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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صدرت لائحة المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية عام 1985 فى حبرية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، حيث تعتبر أول مرة تصدر لائحة لعمل المجمع واختصاصاته ومسؤلياته، حيث يتم مراجعتها بين وقت وأخر بحسب ما يستجد من ظروف وأحداث، ولذلك في اجتماع المجمع عام 2018، وبعد مناقشات موسعة تمت بعض التعديلات وتم إقرارها بالتصويت العلنة ومنها استحداث لجنة دائمة مكونة من 20 عضو برئاسة قداسة البابا للنظر في الأمور العاجلة والتي يتعذر معها انعقاد كامل للمجمع.

وأصدرت الكنيسة إصدار ثانى فى شهر مارس 2021، حيث يصدر بصورة ديجيتال تقدم لكل أعضاء المجمع الموقرين، للرجوع إليها فى أى وقت.

ويجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا البطريرك، ولا يجوز أن يجتمع بغير رئاسته فى حياته إلا فى حالتان فقط.

1 – إذا كان البابا فى حالة صحية متأخرة جدا تمنعه من الكلام والتفكير بناء على تقريرات أطباء مشهود لهم وشهادة أكثر من نصف أعضاء المجمع بذلك.

2 – إذا طلب أكثر من نصف أعضاء المجمع من البابا البطريرك أن يدعو المجمع، وامتنع عن ذلك حين يكون ذلك في إمكانه.

وأوضحت اللائحة أن المجمع فى هاتين الحالتين له أن يجتمع بغير رئاسة البابا ويرأس الاجتماع أقدم الآباء المطارنة والأساقفة الحاضرين، أما فى حالة خلو الكرسى البطريركى لوفاة البابا البطريرك أو لسقوط درجته الكهنوتية حسبما ورد في المادة السابعة من هذه اللائحة، يرأس اجتماع المجمع المقدس قائم مقام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما يدير رئيس المجمع المقدس جلساته العامة، ويجوز أن يحضر ويرأس انعقاد أية لجنة من لجانه.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

البابا شنوده الثالث



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