نقابة الخدمات الإدارية تشارك بمبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بأن اللجان النقابية التابعه للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية سوف تتعامل مع المبادرات التي أطلقها رئيس الوزراء وهي مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ومبادرة ترشيد التيار الكهربائي بالمباني المصالح الحكومية وذلك ضمن جهود الدولة في ملف تغير المناخ تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد وجهه هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وجموع العاملين بلجانها الفرعية على مستوى الجمهورية من خلال هيئات النظافة والتجميل وإدارات التشجير بالوحدات المحلية بالمحافظات بالمشاركة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وذلك لزيادة الرقعه الخضراء بالمحافظات وعلى الجانب الآخر التفاعل مع خطه ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكومية التابعة للخدمات الاداريه والاجتماعية بالمحافظات بتنفيذ توجهات دولة رئيس الوزراء بالتأكد من غلق التيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسميه وعدم إضاءة المباني الحكومية من الخارج ويتم ذلك تماشيا مع الدولة في ترشيد الاستهلاك وحمله اتحضر للأخضر وان النقابه العامه للخدمات الاداريه والاجتماعية وجموع العاملين بلجانها الفرعية على مستوى الجمهورية سوف تكون من اول النقابات التي تلبي المبادرات التي دعت إليها الدولة المصرية.