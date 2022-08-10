اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى وفدا من الطلاب العرب المشاركين ببرنامج التبادل الطلابى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:41 ص
نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى وفدا من الطلاب العرب المشاركين ببرنامج التبادل الطلابى نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى بوفد من الطلاب العرب
الغربية - عادل ضرة

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استقبل الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب اليوم وفدًا من الطلاب العرب المشاركين ببرنامج التبادل الطلابى للجامعات العربية من جامعات بوليتكنيك والنجاح الوطنية بفلسطين، وتعز والسعيد باليمن لاستطلاع آراء الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم للانشطة التدريبية والخدمات المقدمة في الجامعة.

رحب الدكتور محمد حسين بالوفد الطلابي، معربًا عن سعادته باستضافتهم فى جامعة طنطا، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال الطلاب من الدول العربية الشقيقية، لتوثيق العلاقات بين طلاب الجامعات العربية، وتبادل الثقافات والمعارف، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص دائماً على تقديم كافة أشكال الدعم وتوفير البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة للطلاب لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس المتميزين بكليات الجامعة.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن هناك أولوية لتكثيف برامج التدريب العملى للطلاب بكليات الجامعة المختلفة لتقديم تجربة تعليمية متميزة وتنمية مهارات الطلاب فى مختلف مجالات المعرفة، متمنياً لهم التوفيق ونقل تجربتهم بجامعة طنطا إلى جامعاتهم العربية.

من جانبهم أعرب طلاب برنامج التبادل الطلابى عن سعادتهم بتواجدهم بجامعة طنطا، وأشادوا بحسن الإستقبال والإقامة بالمدن الجامعية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على حضارات وثقافات مختلفة من خلال رحلات البرنامج الترفيهى.

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