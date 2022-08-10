ممرٌّ شرفى بجامعة الأزهر فرع البنات فى وداع محمد المحرصاوى رئيس الجامعة

كتب لؤى على

نظم فرع البنات بجامعة الأزهر ممرًّا شرفيًّا لاستقبال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، من باب فرع البنات، مرورًا بكلية الصيدلة، ثم التجارة، ووصولًا لكلية العلوم بنات، كما نظم فرع البنات تظاهرة حب في وداع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت في كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، أكد الحضور على أن فترة رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي للجامعة كانت فترة ذهبية؛ حيث نهضت الجامعة فيها نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات العلمية والبحثية والأنشطة الطلابية.

وأوضح الحضور جميعًا أن أهم ما تتميز به فترة رئاسته أنه عمل بحب وإخلاص؛ حيث شهدت مدة رئاسته التي تخطت الخمس سنوات العمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية في ضوء توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إضافة إلى ذلك تميز الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بأنه كان جابرًا للخواطر؛ انطلاقًا من ضرورة تقوية العلاقات الإنسانية بين الرئيس والمرؤس. وثمن رئيس الجامعة هذه الاحتفالية التي نظمها فرع البنات، مشيدًا بجهودهم في نهضة الجامعة في جميع المجالات العلمية، خاصة وأن أغلبية كليات فرع البنات بجامعة الأزهر قد حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، إضافة إلى عمداء ووكلاء كليات فرع البنات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات فرع البنات.