مقتل 11 شخصا وإصابة 13 آخرين فى غارات بمنطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم، فيما أصيب 13 آخرون في غارات بمنطقة "دنيبروبتروفسك" وسط أوكرانيا.

وقال فالنتين ريزنيشينكو حاكم منطقة "دنيبروبتروفسك" الواقعة وسط أوكرانيا اليوم الأربعاء، عبر تطبيق تليجرام، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن 11 شخصا قتلوا في منطقة "نيكوبول" بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا (زابوريجيا)، فيما أصيب 13 آخرون.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بصواريخ من طراز "جراد" وأطلقت 80 صاروخًا على أحياء سكنية عندما كان الناس نائمين في منازلهم.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 42 ألفا و800 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1832 دبابة و4086 مركبة مدرعة و971 من النظم المدفعية و232 طائرة و193 مروحية و15 سفينة حربية وذورقا و3005 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 89 وحدة من المعدات الخاصة".