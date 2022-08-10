مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان بالقناطر الخيرية

لقى طفل مصرعه أثناء عبوره مزلقان قرية الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويه.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر الخيرية بوصول جثة طفل "مازن . و . ف"، 10 سنوات، وصدمه قطار، ولقى مصرعه فى الحال.
علي الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمد أبوسريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل مزلقان قرية الحادثة بالقناطر الخيرية صدمه أحد القطارات وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء اعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويه.
مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان بالقناطر الخيريةالأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:16 م
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لقى طفل مصرعه أثناء عبوره مزلقان قرية الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويه.
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