مصرع شخص وسيدة وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الضبعة مطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهد طريق الضبعة الإقليمي مطروح مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى لتلقيهم العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مما إدى إلي مصرع شخصان واصابة 6 آخرين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.



وتبين أن المصابين بمستشفى الضبعة المركزيهم "ندا حسن محمد عباس - 28 سنة ، وجروح واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، رنا حسن محمد عباس - 20 سنة ،مصابة باشتباه نزيف بالمخ والبطن وجرح بالرأس، منه الله حسن محمد عباس، 23 سنة ,مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مها حسن محمد عباس, 25 سنة ،مصابة بجروح بالرأس واشتباه وأحمد نزيه أحمد ، 68 سنة ،مصاب بجروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ماريه خالد السيد ، 13 سنة, مصابة بجروح بالرأس وكدمات بالجسم وتم التحفظ علي جاثمين كل من " رابعة أحمد حجازي سرور , 52 سنة، وحسن محمد عباس ، 55 سنة داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ومباشرة التحقيقات.