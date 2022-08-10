مصرع شخصين وإصابة آخر نتيجة انقلاب سيارة محملة بالحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح ونزيف داخلى بالمخ والصدر نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التى يستقلونها علي طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوي" وتم نقلهم الى المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة ورعاية المصاب وإسعافه كما تم العثور على كمية من الحشيش داخل السيارة التى كانو يستقلونها.

تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم ل ن و 621 اثر تصادمها بالحاجز الاسمنتي مما أدي إلى انقلابها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع اسلام محمود محمد سلمان 27 عام ومقيم بمنطقة الحرفيين في القاهرة الحرفيين إثر إصابته بنزيف داخلي في الرأس والبطن.

واخر مجهول الاسم والعنوان 30 عام مصاب بجرح قطعي بالصدر حوالي 10 سم ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية..كسر بالفخذ الأيمن.. كسر مضاعف بالساق اليمني.

بالإضافة ال مصاب ثالث مجهول الإسم والعنوان 35 عاما ومصاب بغيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ ونزيف داخلي بالصدر والبطن واشتباه كسر بالذراعين.

وأثناء قيام رجال الأمن بفحص السيارة عقب الحادث، وعثرت الأجهزة الأمنية علي حقيبة بالسيارة بداخلها 25 طربة حشيش داخل حقيبة بلاستيكية بها مبلغ مالي متعدد الفئات وتحفظت الشرطة علي المواد المخدرة والمبلغ المالي وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.