اليوم السابع
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مركز التنبؤ بوزارة الرى: أمطار خفيفة على جنوب البحر الأحمر غدًا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:54 م
مركز التنبؤ بوزارة الرى: أمطار خفيفة على جنوب البحر الأحمر غدًا وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة غدًا الخميس تصل إلى 5 مم .
 
ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ 
بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 
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