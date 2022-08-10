محافظ الدقهلية يحيل 50 محضرًا تموينيا فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق، أسفرت عن تحرير 50 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذه شملت المرور علي المخابز والمحلات والاسواق بمراكز تمي الأمديد وأجا وشربين وبلقاس ومنية النصر وميت سلسيل وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 17 محضر نقص وزن 5 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و2 محضر تصرف في دقيق مدعم الكمية المضبوطة 11شيكارة و1محضر عدم نظافة أدوات العجين و1محضر إختراق نظام و1محضر سلع بدون بيانات و7محاضر عدم اعلان عن الأسعار و3 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و3 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و2محضر تصرف في سلع مدعمة 1 محضر سلع بدون فواتير و2 محضر سلع مجهولة المصدر 5 محاضر عدم ترخيص بالأوكازيون وقال انه تم التحفظ على 50 علبة سجائر و كميات من السلع مدعمة بقيمة و40 كجم جبن و50 كجم حلاوة طحينية و 200 وش مفتاح كهربائي و72 كيس منظفات و120عبوة زيت طع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.