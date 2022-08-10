اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنفذ إشارات لعبور المشاة بالمحاور الجديدة حفاظا على أرواح المواطنين

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:30 م
محافظة القاهرة تنفذ إشارات لعبور المشاة بالمحاور الجديدة حفاظا على أرواح المواطنين إشارات عبور المشاة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء إشارتين لعبور المشاة أمام مجمع مدارس بي بي سي طريق بلبيس السلام، وإشارة بطريق الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ".

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الأولى لإنشاء إشارات عبور المشاة وعددها 11 إشارة، وذلك بناء على الدراسة المرورية المعدة من هندسة وتخطيط المرور بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى أنه تم اختيار 34 موقعا بمعرفة قسم الإنارة المركزية بمحافظة القاهرة، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين.


اشارة مرور

الطرق الجديدة

اشارة عبور المشاة

القاهرة



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