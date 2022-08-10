محافظة الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

العربية - عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وفريق عمل المنظومة، بحضور اللواء وليد تمام مدير المتابعة الميدانية، المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية علاوة على استعراض مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية في المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة تحرص على تطوير أدائها بشكل مستمر بما يحقق رضا المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها الرد الفوري والسريع على شكاوى المواطنين وخاصة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة بوصفها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وأشار رحمي أن المحافظة خلال عام 2021 حققت نسب إنجاز 99% للرد على شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم الرد على 8129 شكوى خلال عام 2021، إلى جانب الرد على الشكاوى الواردة من مبادرة صوتك مسموع ومبادرة الغربية بتتغير بيكم.

وعقد وفد المنظومة اجتماعاً مع مديري المديريات الخدمية ومديري خدمة المواطنين بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات، حيث قدم المهندس كرم خليفة شرح لمصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكداً على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها، كما أوضح أهمية السرية في تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية مستعرضاً طرق التفعيل وإدارة الشكوى على الموقع الإلكتروني ومتابعتها والرد عليها.

وأشار اللواء وليد تمام إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتي تعد واجهة عصرية للحكومة في التواصل مع المواطنين عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبه العصر الرقمي،

مشيرا إلى أن المحافظة أعدت مكاتب بكافة الإدارات بالمدن والأحياء والمراكز والمديريات التابعة للمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين بجميع الجهات المعنية التابعة للمحافظة، وربطها إلكترونيا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأشاد فريق عمل المنظومة برئاسة مجلس الوزراء بالدور الفعال والذي قامت به الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية للوصول لأعلى معدلات الاستجابة الفورية والرد على شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز تخطت ال 99% على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وعلى هامش اللقاء قام وفد المنظومة بتدريب ممثلي الإدارات المركزية المختلفة بالمحافظة على تفعيل دور منظومة استقبال الشكاوى والعمل على سرعة الاستجابة والحل الفوري لها، وحضر اللقاء محمد قنديل مدير خدمة المواطنين بالغربية ومديري خدمة المواطنين بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية.



محافظة الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية (1)



محافظة الغربية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية (2)