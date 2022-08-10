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ماكرون: إجراء استفتاء الدستور فى تونس "خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي"

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 ص
ماكرون: إجراء استفتاء الدستور فى تونس "خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي" ماكرون
كتب : أحمد علوى

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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي بأنه "خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية حاليا في البلاد".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد، ذكر فيه ماكرون "بضرورة استكمال إصلاح المؤسسات، في إطار حوار شامل، مشددا على احترام بلاده سيادة تونس".

وناقش رئيسا الدولتين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس الفرنسي نظيره التونسي بأن تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا.

وأعرب ماكرون عن استعداد فرنسا للعمل مع تونس لتلبية احتياجات البلاد، لاسيما في إطار مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة.

 

 


فرنسا

تونس

الاستفتاء على الدستور التونسى

الدستور التونسى

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