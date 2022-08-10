ماذا سيحدث لجسمك إذا أكلت الشوفان كل يوم

كتبت إيناس البنا

الشوفان هى واحدة من أكثر الأطعمة التى يتم تناولها فى وجبة الإفطار، شعبيتها نتيجة لفائدتها على الصحة وسهولة تحضيرها وتوافرها، لكن هل تساءلت يومًا كيف يؤثر تناول الشوفان على جسمك؟

تناول الشوفان يوميا

وفقا لموقع healthy فالشوفان يحتوى على مضادات الأكسدة، وغني أيضًا بروتين ومنخفض السعرات الحرارية والدهون، يمكن أن يساعد تناول الشوفان كل يوم في السيطرة على نسبة الكوليسترول والوزن، ويمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم الصحة حركات الأمعاء والحفاظ على مشاكل في الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، يمكن أن يحسن صحة الجلد.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استهلاك الشوفان بشكل صحي: