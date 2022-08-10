للمرة الثانية فى يومين.. ضبط دجال جديد يمارس أعمال السحر فى قرية أصفون بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية أصفون المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، للمرة الثانية خلال يومين نجح رجال مديرية أمن الأقصر فى ضبط مواطن يمارس أعمال السحر والشعوذة والدجل بين أبناء قرية أصفون، وبحوزته عدد من الكتب التي يمارس من خلالها تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، وتم اقتياده لمركز شرطة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة للمرة الثانية مساء أمس الثلاثاء، وانتقلت على الفور قوات الأمن ونجحت فى ضبط "الأمير.ج.ف" وشهرته "ف.ع" 51 سنة، مقيم بشارع أبو منصور فى قرية أصفون المطاعنة، ومتزوج ولديه 4 بنات بينهم 2 متزوجين و2 صغار، وبداخل منزله عدد من الكتب والأوراق المكتوب عليها طلاسم بلغات غربية، وهاتف محمول وعدد من أدوات ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وفى نفس السياق أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، صباح أمس الثلاثاء، بحبس المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى قرية أصفون المطاعنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والذي ظهر له فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بقيام مواطن بممارسة أعمال الدجل والشعوذة داخل منزله، وتجمهر الأهالى ليلاً أمام منزله لطرده من القرية ونجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر فى السيطرة على الوضع وتفريق المواطنين بعد ضبط المتهم واقتياده لديوان مركز شرطة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة، والذي انتشر له فيديو وهو يعمل بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة على وسائل التواصل الإجتماعى، ويدعى "م.ا.م" يبلغ من العمر 67 سنة، حيث تجمع الأهالي لطرده من القرية بعد تصوير مواطن له وهو يقوم بعمل سحر على قالب طوب.

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهم أنه يدعي "الشيخ محمد" بالمعاش، وتجمع حوالى 50 مواطن أمام منزله يتهمونه بالإضرار بهم وأبناؤهم بتلك الأعمال السحرية، وتم تفريق المواطنين وضبط المتهم وبحوزته عدد من السبح والأوراق مكتوبة بطلاسم مبهمة وهاتف محمول، حيث تقدم 7 من الأهالي بتحرير محاضر وشكاوى ضد المتهم فى مركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5320 إدارة مركز إسنا، وبعرضه على رجال النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.