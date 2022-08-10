كيف يمكنك الحد من خطر الإصابة بحصوات المرارة؟

كتب - حسام الشقويرى

حصوات المرارة هي ترسّبات صلبة في السائل الهضمي والتي يمكنها أن تتكون في المرارة، والمرارة عبارة عن عضو صغير على شكل ثمرة الكمثرى وتوجد على الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد مباشرة، وتحتوى المرارة على سائل هضمى يُسمى الصفراء يُطلق فى الأمعاء الدقيقة، حسبما نشر موقع مايو كلينك Mayo Clinic.

وتتراوح أحجام حصوات المرارة من صغيرة الحجم مثل حبة الرمل إلى كبيرة الحجم مثل كرة الجولف، ويتكون لدى بعض الأشخاص حصوة واحدة فقط، بينما قد يتكون لدى البعض الآخر العديد من الحصوات فى الوقت نفسه، ويحتاج عادة الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية من حصوات المرارة إلى الاستئصال الجراحي للمرارة، ولا تحتاج الحصوات المرارية التي لا تسبب أي علامات أو أعراض في العادة إلى علاج.

أعراض حصوات المرارة

حال وجود إحدى حصوات المرارة داخل ممر مسببة انسدادا، فإن العلامات والأعراض قد تتضمن التالى:

ألما مفاجئا ومتصاعدًا بسرعة فى الجانب الأيمن العلوى من البطن

ألما مفاجئا ومتصاعدًا بسرعة في منتصف البطن، أسفل عظام الصدر مباشرة

ألما فى الظهر بين لوحى الكتف

ألما فى الكتف الأيمن

الغثيان أو القىء

وقد يستمر ألم الحصوة المرارية من عدة دقائق إلى بضع ساعات.

أسباب حصوات المرارة

يعتقد الأطباء أن حصوات المرارة قد تنتج عندما:

تحتوي عصارتك الصفراء على الكثير من الكوليسترول. عادةً ما تحتوي العصارة الصفراء على مواد كيميائية كافية لإذابة الكوليسترول الذي يفرزه الكبد. ولكن إذا كان الكبد يفرز كمية من الكوليسترول أكبر مما قد تذيبه العصارة الصفراء، فربما يتحول الكوليسترول الزائد إلى بلورات، وتتحول في النهاية إلى حصوات.

تحتوي العصارة الصفراء على الكثير من البيليروبين. وهى مادة كيميائية تنتج عندما يقوم الجسم بتكسير خلايا الدم الحمراء. تسبِّب بعض الحالات تحفيز الكبد على إنتاج الكثير من البيليروبين، متضمِّنة تشمع الكبد، والتهابات القناة الصفراوية، وحالات معيَّنة من اضطرابات الدم. يساهِم ارتفاع نسبة البيليروبين في تكون حصوات المرارة.

أنواع حصوات المرارة

تشمل أنواع الحصوات التي قد تتكون في المرارة:

حصوات الكوليسترول المرارية. غالبا ما يكون النوع الأكثر شيوعًا من حصوات المرارة وهو حصوة الكوليسترول أصفر اللون. تتكون حصوات المرارة أساسا من الكوليسترول غير المُذاب، ولكن قد تحتوي على مكونات أخرى.

حصوات المرارة الصبغية تتكون تلك الحصوات ذات اللون البني الغامق أو الأسود عندما يحتوي سائل الصفراء لديك على الكثير من البيليروبين.

متى تكون حصوات المرارة خطرا على صحتك؟

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر تكون حصوات مرارية ما يلي:

زيادة الإصابة بعد سن 40 عامًا أو أكثر

الوزن الزائد أو السمنة

قلة الحركة

أن تتناول طعامًا عالي الدهون

أن تتناول طعامًا عالي الكوليسترول

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة

الإصابة بداء السكرى.

الإصابة باضطرابات في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو ابيضاض الدم (لوكيميا)

فقدان الوزن بسرعة

تناول الأدوية التي تحتوي على الإستروجين، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو أدوية العلاج بالهرمونات

الإصابة بأمراض الكبد

المضاعفات

قد تتضمن مضاعفات الحصوات المرارية ما يلي:

التهاب المرارة. قد تتسبب الحصاة التي استقرت في عنق المرارة في التهاب المرارة. يمكن لالتهاب المرارة التسبب في ألم شديد وحمى.

انسداد القناة المشتركة للصفراء. قد تسد حصوات المرارة الأنابيب (القنوات) التي تتدفق من خلالها الصفراء من المرارة أو الكبد إلى الأمعاء الدقيقة. وقد ينتُج عن ذلك ألم شديد ويرقان وعدوى القناة المرارية.

انسداد قناة البنكرياس. قناة البنكرياس هي أنبوب يمر من البنكرياس ويتصل بالقناة المشتركة للصفراء قبل دخول الاثنا عشر مباشرة. تتدفق عصارة البنكرياس التي تساعد على الهضم من خلال قناة البنكرياس.

قد تسبب حصاة المرارة انسداد قناة البنكرياس؛ مما قد يؤدي إلى التهاب البنكرياس. يسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا ومستمرًّا في البطن ويتطلب عادةً الإقامة في المستشفى.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بحصوات المرارة يكونون أكثر عرضةً للإصابةِ بسرطانِ المرارة. ولكن سرطان المرارة نادر الحدوث للغاية، لذلك على الرغم من ارتفاع خطورة الإصابة بالسرطان، فإن احتمالية الإصابة بسرطان المرارة ما زالت ضئيلة للغاية.

الوقاية من حصوات المرارة

يمكنك الحد من خطر الإصابة بالحصوات في المرارة إذا:

حرصت على عدم تخطى وجبات الطعام. جرب الالتزام بمواعيد الوجبات المعتادة كل يوم. تخطى الوجبات يمكن أن يَزيد من خطر التعرُّض لحصوات المرارة.

قم بإنقاص الوزن ببطء. إذا كنت تحتاج إلى إنقاص وزنك ، فقم بتنفيذ ذلك ببطء. ففقدان الوزن السريع يمكن أن يَزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة. ليكن هدفك إنقاص رطل أو اثنين من وزنكَ (حوالي 0.5 إلى 1 كجم) في الأسبوع.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، واحرص على تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتكَ، مثل الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة.