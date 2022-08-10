كيف تكتشف علامات مرض "بيك" المشابه لـ ألزهايمر

كتب - حسام الشقويرى

مرض "بيك" هو نوع من الخرف مشابه لمرض ألزهايمر لكنه أقل شيوعًا، فهو يؤثر على أجزاء من الدماغ تتحكم فى العواطف والسلوك والشخصية واللغة، ويعد نوعا من الاضطرابات المعروفة باسم الخرف الجبهى الصدغى أو تنكس الفص الجبهى الصدغى حسبما نشر موقع webmd.

وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على علامات مرض بيك التى تميزه عن مرض ألزهايمر.

يستخدم دماغك نظام نقل للمساعدة في التحرك حول العناصر الغذائية التي يحتاجها، ويتكون هذا النظام من بروتينات مثل مسارات السكك الحديدية التي ترشد القطارات وتوجه المغذيات إلى حيث يحتاجون للذهاب وتسمى البروتينات التي تحافظ على المسارات مستقيمة ببروتينات تاو، وعندما يكون لديك مرض بيك، فإن بروتينات تاو لا تعمل بالطريقة التى يجب أن تعمل بها، وقد يكون لديك أيضًا الكثير منها في عقلك أكثر من الأشخاص الآخرين.

وتسمى هذه الكتل غير الطبيعية من بروتينات تاو أجسام منتقاة "تعرقل" نظام النقل الخاص بك، وحينها لم يعد المسار مستقيماً، والمغذيات فى الدماغ لا يمكنها الوصول إلى حيث تريد، يتسبب هذا في تلف الدماغ الذي لا يمكن منعه.

ويعاني نحو 50 ألفا إلى 60 ألف شخص في الولايات المتحدة من مرض بيك، وعادة ما يتم تشخيصه بين سن 40 و75 عاما، لكن يمكن أن يحدث فى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا وهو يصيب الرجال أكثر من النساء.

الأسباب

يتلقى ما يصل إلى 25% من المصابين بمرض بيك الجين المسبب له من أحد الوالدين، لكن الخبراء ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك فى حالات أخرى.

أعراض مرض بيك

تتشكل الأجسام المنتقاة عادة في الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ وتتحكم هذه الأقسام في سلوكك وشخصيتك وكلامك وتظهر الأعراض عادة في تلك المناطق.

- التصرف بعدوانية تجاه الآخرين

- مهتم بالأنشطة اليومية

- تشعر بالانزعاج أو الغضب

- لديك تقلبات مزاجية عنيفة وسريعة

- مشكلة فى الشعور بالدفء أو التعاطف أو الاهتمام بالآخرين

- مشكلة مع الأنشطة غير المخطط لها

- اتخاذ قرارات متهورة