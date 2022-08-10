علامات يجب على النساء ألا تتجاهلها أبدًا

كتبت إيناس البنا

بين العمل ورعاية الأطفال، وحتى تحديد مواعيد الطبيب للأزواج والآباء، فإن هذا التعب والإرهاق هو السمة الأساسية التى تعانى منها العديد من النساء، وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض قد لا تكون أكثر من مجرد إزعاج عابر، فهناك أوقات أخرى قد تكون فيها علامة على أن هناك شيئًا أكثر خطورة يحدث، وفقًا للأطباء حسب موقع webmd، وفيما يلى 3 أعراض لا يجب على المرأة تجاهلها تشير إلى الإرهاق:

1. ضيق فى التنفس

هل تجد نفسك بحاجة إلى التقاط أنفاسك كثيرًا طوال اليوم، سواء كان ذلك بعد صعود الدرج أو عند حمل حمولة كبيرة، متى يكون الشعور بالضيق مدعاة للقلق؟ إذا كان هذا تغييرًا عن نمطك، فيجب أخذه في الاعتبار.

يمكن أن يكون ضيق التنفس المستمر من أعراض:

مشاكل في الرئة

التهاب رئوى

جلطات الدم

مرض الانسداد الرئوى المزمن

كورونا

مشاكل القلب

2. ألم الفك

قد يكون ألم الفك علامة خفية على وجود حالة صحية أساسية، فالنوبات القلبية ، بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، لا تترافق دائمًا مع ألم فى الصدر، فيمكن أن يكون لديك ألم ينتشر في الفك أو أسفل الذراع، لذا إذا كنت تعانى من ألم غير مبرر فى الفك الأيسر، فمن الأفضل أن تكون آمنًا.



3. كثرة التعب

قد تفكر أى امرأة ما الفرق بين التعب الطبيعي والتعب الذي يمكن أن يشير إلى مشكلة أكبر؟ أوضح الأطباء أنه من المهم أن تكون على دراية بمستويات الطاقة الأساسية لديك - وأن تكون مدركًا لأي تغييرات.

تجاهل كثرة التعب يمكن أن يسبب مضاعفات على المدى البعيد ويمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض: