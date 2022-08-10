ضربة أمنية.. الداخلية تضبط عصابة تروج العملات الافتراضية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة فى تخليقها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية" لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية والأجهزة المستخدمة فى تخليقها .. وقيامهما بإستئجار محل تجارى بمنطقة العجوزة بالجيزة بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر وإتخاذه ستاراً لنشاطهما الإجرامى فى تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية.. وإستئجارهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وإستخدامها مقراً لوضع أجهزة الحاسب الآلى وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الإفتراضية المشفرة لإعادة بيعها للمواطنين وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائى.

عقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبتفتيش المتجر المشار إليه تم ضبط ( 3 أجهزة حاسب آلى - جهاز " لاب توب " تستخدم فى عمليات تعدين العملات الإفتراضية – 10 قطعة كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين - هواتف محمولة ماركات مختلفة- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبتفتيش الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تبين وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الإفتراضية وعثر بداخلها على (3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوى عدد 45 كارت شاشة يستخدم فى زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية – 10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين – كمبيوتر بمشتملاته - 10 أجهزة تبريد كهربائية) بالإضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائى العمومى بطريقة غير مشروعة .. نظراً لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائى وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائى.

بفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود (محفظة ماليه بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكى بحساب أحد المتهمين - العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى تعدين تلك العملات - الحاسب الآلى يحوى على برامج خاصة بعمليات التعدين – وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.