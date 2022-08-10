ضبط عامل بالأوقاف نصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالشركات والبنوك في سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من إلقاء القبض على عامل بمديرية الأوقاف، لقيامة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 375 ألف جنيه، بزعم قدرته علي تعينهم وذويهم بالجهات الحكومية المختلفة "شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والبنوك والأوقاف "من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو عبد اللاه ع ا ع 34 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية " 3" أخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من المدعو إبراهيم ا ب ج 62 سنة عامل بمديرية أوقاف سوهاج " بالمعاش " ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "375.000 " ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي تعينهم وذويهم بالجهات الحكومية المختلفة " شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والبنوك والأوقاف من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.