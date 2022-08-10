ضبط شخص شرع فى قتل آخر بسلاح أبيض بعين شمس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت اجهزة الأمن باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم دائرة القسم) مصاب بجرح طعنى.

بالإنتقال وسؤاله إتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.