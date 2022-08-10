صعود الأسهم السعودية والإماراتية لليوم الثانى.. وهبوط مؤشرات البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.82% رابحًا 101.46 نقطة ليغلق عند مستوى 12431.45 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبطت بورصة البحرين في أول جلسة تداول عقب انتهاء إجازة عاشوراء.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.82% رابحًا 101.46 نقطة ليغلق عند مستوى 12431.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% رابحًا 28.95 نقطة ليغلق عند مستوى 22227.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.8 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 8.51%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.82%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.34%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.8%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.65%، 1.62%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.42%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.39%، ثم قطاعات البنوك، والسلع الرأسمالية، وإنتاج الأغذية بنسبة 1.08%، 1.06%، 1.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الإعلام والترفيه، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.55%، 0.27%، على التوالي.

وقفز 146 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ريدان" بنسبة 9.99%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.95%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.91%، وتراجع 54 سهمًا على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 3.08%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 2.98%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 428.8 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.815% رابحًا 82.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10239.38 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.058 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 230.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.12%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاع المرافق بنسبة 0.7%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، التقديري للمستهلك، العقارات، السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، 1.17%، 0.93%، 0.18%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.96%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 5.13%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 2.44%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 370.8 مليون درهم.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحًا 8.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3394.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.6 مليون سهم محققة ما قيمته 352.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5779 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.26%، يليه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.66%، 0.65%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات، والنقل، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.68%، 0.22%، على التوالي.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.37%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.33%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.75%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.4 مليون ورقة بقيمة 155.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7690.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسرًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8573.85 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% خاسرًا 40.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.01 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97% خاسرًا 60.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6134.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 241.5 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13039 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاعي العقار، والبنوك بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، المواد الأساسية بنسبة 6.29%، 0.82%، 0.01%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.99% خاسرًا 18.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1881.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 86.02% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.83%، 0.5%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.88% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%.

فيما ارتفعت أسهم بنك البحرين الإسلامي، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 6.95%، 2.30%، 1.64%، على التوالي.