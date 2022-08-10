صحة كفر الشيخ: لا إصابات بين المرضى فى حريق رعاية الباطنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ في بين لها، عن استقرار الحالات المتواجدة برعاية الباطنة دون إصابة أى من المرضى بالحريق، تم التعامل مع الحدث بحرفية ومهارة حيث تم نقل الحالات إلى رعاية المستشفيات المجاورة.

وأضاف البيان أن 4 حالات إلى رعاية القلب وجميعها مستقرة والحمد لله علماً بأنه يوجد حالة وفاة واحدة تعاني من أورام وفشل كبدي وكلوي ويبلغ من العمر 77 عاما، وفي هذا الصدد تتقدم المديرية وإدارة المستشفى بالعزاء لأهلها كما تود المديرية أن تطمئن جميع الأهالي عن استقرار حالة المرضى وان جميع الخدمات تقدم بالمستشفى على الوجه اللائق.

وتتقدم الدكتورة الهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية بالشكر والتقدير، لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ و لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى العام والتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف، والحماية المدنية وكل الجهات المعنية بكفرالشيخ لما بذلوه من مجهودات طيبة لاستقرار حالات المرضى.



