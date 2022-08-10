صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1755 مواطنًا بقرية برطباط.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، خلال يومي 8 و9 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1755 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات ، و تم إجراء الكشف على 305 حالة جراحة، وعدد 471 حالة أطفال، و256 حالة باطنة، و84 نساء، و118 أسنان، و304 جلدية، و153 أنف، و64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء عدد 133 تحاليل مختلفة و20 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 78 مترددًا، و7 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان، فضلا عن تحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي من خلال عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 84 مترددا، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بعدد 12 عيادات متنقلة.



قافلة طبية بقرية برطباط بمركز مغاغة (1)



قافلة طبية بقرية برطباط بمركز مغاغة (2)