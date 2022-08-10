اليوم السابع
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شركة توي: المملكة المتحدة الأسوأ في أوروبا بشأن اضطراب الرحلات الجوية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:18 م
شركة توي: المملكة المتحدة الأسوأ في أوروبا بشأن اضطراب الرحلات الجوية رحلات جوية - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت شركة "توي" العالمية للسياحة والسفر، اليوم الأربعاء، أن اضطراب الرحلات الجوية في المملكة المتحدة كان الأسوأ في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.
 
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شركة السفر أبلغت عن ضرر بلغت قيمته 75 مليون يورو، أي ما يعادل 63 مليون جنيه إسترليني من فوضى حركة النقل الجوي، بينما كان مطار مانشستر الأكثر تضررا.
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توي" سيباستيان إبيل، إننا "واجهتنا تحديات وانقطاعات كبيرة خاصة من جانب المملكة المتحدة"، مضيفا أن الشركة لم تتوقع مثل هذه المستويات من الاضطراب، حيث انتعش طلب المستهلكين على العطلات الخارجية في الربيع، بعد رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا.
 
وألقى إبيل، باللوم على نقص العمالة في مطار مانشستر، مشيرا إلى أنه كان هناك أيضا اضطراب في مطار أمستردام والذي لا يزال مستمرا.
 
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال الرئيس التنفيذي القادم لـ "شركة توي"، إن الشركة لا تزال متفائلة بشأن المستقبل على الرغم من الضغط على دخل المستهلكين.
 
وكانت شركة "توي"، أعلنت في مايو الماضي عن إلغاء 180 رحلة جوية من مطار مانشستر حتى نهاية يونيو الماضي بما يعادل 6 رحلات يوميا.
 
 

توى

السياحة والسفر

المملكة المتحدة

اوروبا

مطار مانشستر



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