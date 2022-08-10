سفيرة اليمن لدى بولندا تبحث سبل دعم القطاع الزراعي لبلادها

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بحثت سفيرة اليمن في وارسو ميرفت مجلي، مع نائب وزير الزراعة البولندي، ريتشارد بارتوشيك، دعم بلاده لليمن في مجال التخطيط الاستراتيجي والدعم الفني للقطاع الزراعي.

وأشارت سفيرة اليمن لدى بولندا - في تصريحات أوردتها قناة "اليمن" الإخبارية إلى أن القطاع الزراعي في اليمن يعاني نتيجة حرب المليشيات الحوثية على الشعب اليمني، والتي تسببت في ضعف المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مخاطر الألغام التي زرعتها المليشيات في المزارع والمناطق السكنية والتي تسببت في مقتل العشرات من المواطنين.

من جانبه، رحب المسؤول البولندي، بطلب دعم بولندا لليمن في وضع استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي لتغطية احتياج السوق المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية التي تشتهر بها اليمن.

وأشار إلى أن بولندا تعمل مع عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تنمية القطاع الزراعي.