سباقات الخيول والمرماح تبهر أهالى الأقصر بمولد السلطان عبد الجليل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت قرية النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات سباقات الخيول والمرماح فى الظهير الصحراوى، خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، حيث يتجمع الخيالة ونجوم المرماح من قرى ومدن محافظات الصعيد فى الموالد الشعبية للاستمتاع بسباقات الخيول.

ويقول الشاب محمد نصر، ابن مدينة إسنا، إنه تجمع العشرات من الأهالى وخيالة محافظات الصعيد، فى قرية النمسا للاستمتاع بسباقات الخيول خلال المولد وسط أجواء مبهجة تؤكد سحر التراث الثقافي والشعبي فى المولد المختلفة بالصعيد، كما تم خلال فعاليات المولد تنظيم حلقات التحطيب على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، ويجتمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفى فى عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعود نسله من ذرية (الحسن الأبطح) نقيب الأشراف في مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكي، وهو من السادة الأشراف "العوضية"، ومقامه في حاجر النمسا بمركز ومدينة إسنا بصعيد مصر، حيث ينتهي نسل السلطان عبد الجليل النمسي ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام علي بن ابي طالب، والسيدة فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 لقانون حماية الآثار.

ويعتبر ضريح سلطان العرب من أجمل الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر لأنه يضم أفضل المجموعات المعمارية في مصر فهي تجمع مختلف للفنون المعمارية للعصر المملوكي، حيث إن السلطان عبد الجليل يرجع نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه بالكامل هو عبد الجليل النمسي بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين بن علي نور الدين بن محمد جمال الدين وفا بن نور الدين على مفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلى بن السلطان حسن الأنور (الابطح) بن على البدرى المكي بن إبراهيم المغربي بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر بن إسماعيل الزهري بن عمر بن علي المغربي بن الأمير عثمان بن حسين الفاسى المغربى بن محمد أبو نمى بن موسى الأشهب (الجوني) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدى بن حسن الخالص بن الامام على الهادى بن الامام محمد الجواد بن علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الأمام جعفر الصادق بن الأمام محمد الباقر بن الأمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الأمام على بن أبى طالب.



أحد الخيول خلال السباقات يمتع الجمهور



الشباب يبدعون فى سباقات الخيول بالقرية



جانب من سباقات الخيول بالمولد



جانب من سباقات الخيول بقرية النمسا



خيالة الصعيد فى مرماح مولد السلطان عبد الجليل



سباقات الخيول فى مولد السلطان عبد الجليل



شباب الخيالة خلال مولد السلطان عبد الجليل



شباب الخيالة فى مولد السلطان عبد الجليل بالنمسا



فعاليات المرماح فى المولد بقرية النمسا