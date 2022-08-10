رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة بجامعة سوهاج لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة الحاصلة على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكيفية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف أنه شارك فى الرحلة التعريفية 100 طالب وطالبة لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وإضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة إلى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (1)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (2)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (3)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (4)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (5)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (6)



رحلة تعريفية لطلاب كلية الزراعة للتعرف على مراحل تنقية المياه (7)