رئيس جامعة دمياط يفتتح مشروع الروبوت الترحيبى بالجامعة

دمياط - فريق المحافظات

افتتح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، مشروع الروبوت الترحيبي Welcome Robot الخاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والذي نفذته الكلية وهي فكرة مشروع تم العمل عليه وسيتم تطويره الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المهام المختلفة والتي بدأت اليوم بالتعرف على الأشخاص فور مسح الوجه للزائر وذلك بناءً على البيانات المدخلة له، وفور الانتهاء منه؛ سيتم تعميمه بمختلف وحدات الجامعة الداخلية والخارجية.

وتستعد جامعة دمياط لاستقبال الطلبة غدا الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة ضمن المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات المصرية، وتنتظر الجامعة ما تسفر عنه إجراءات تسجيل الرغبات لتحديد تنسيق الكليات لاسيما كليات الطب والتمريض داخل جامعة دمياط.

كما أعلنت جامعة دمياط خلال المرحلة الماضية عن تنفيذ 11 برنامجا تعليميا لطلاب الجامعة بالمصروفات الدراسية من أجل تطوير مهاراتهم في المجالات المختلفة، والتى جاء على رأسها مجالات الحاسبات واللغة، فضلا عن تواجد كليات الفنون التطبيقية، ضمن تلك البرامج لتعلم المهارات اللازمة للطلبة.