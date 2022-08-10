رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،إجتماعا بمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجيه وإعداد القادة بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

استعرض رئيس الجامعة أنشطة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة خلال الفترة الماضية، وإحاطة المجلس بتعديل ندب ميرال الجاويش من أخصائى علاقات عامة أول ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للقيام بعمل مدير عام المركز، وتشكيل مجلس إدارة المركز الجديد لمدة عامين.

وعرض الدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على المركز الحساب الختامى، وعرض مصفوفة الدورات الخاصة بالمركز وتسعيرها، ومناقشة مقترح التعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لتنفيذ برنامج إعداد القادة بمقر الشركة، وعقد اتفاق مع المركز المصرى للتعليم المدمج لتسوق البرامج التدريبية الخاصة بالمركز.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة المركز: الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، الدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على المركز، الدكتور هيام مصطفى المشرف على إدارة تطوير الأداء الجامعى، الدكتور إكرامى جمال المشرف على إدراة الدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد سعيد فرج المشرف على إدارة الاستشارات والبحوث، ميرال الجاويش مدير عام المركز وأمين المجلس، علاء فتحى مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.