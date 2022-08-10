حصول 31 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

أكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم اعتماد عدد 31 مؤسسة تعليمية (عدد 14 روضة و14 مدرسة ابتدائى و3 مرحلة إعدادية ) بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بارقام 214-217 وذلك من إجمالى عدد 74 مؤسسة متقدمة فى خطة العام الدراسى 2020/2021 وفى انتظار نتائج 38 مؤسسة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن خمس مؤسسات بادارة دمياط التعليمية حصلت علي الاعتماد، روضة مدرسة الشيخ الخضرى و روضة الامام مالك وصلاح الدين الأيوبي الابتدائية للغات وروضة اللغات الرسمية الجديدة ورضة بنات الجمرك.

وخمس مؤسسات بادارة فارسكور التعليمية، مدرسة عبدالمنعم محمد مى الابتدائية بالبراشيه ومدرسة التعليم الاساسي بشرباص المرحلة الابتدائية ومدرسة الشهيد بهجت الطرانيسي الابتدائية ورضة عبد الهادى الامام ومدرسة مناع خليل الابتدائيه.

وعدد ثمانية مؤسسة تعليمية بادارة كفر سعد التعليمية، روضة العباسية رقم 1 و دار السلام الابتدائية المشتركة وروضة وحدة كفر سعد البلد ، روضة الشهيد غازي شحوت وروضة محمد ايمن شويقه وروضة البنك ومدرسة المرحوم محمود محمد سمره الابتدائية ومدرسة تفتيش كفر سعد الابتدائية.

وعدد أربع مؤسسات بإدارة الزرقا التعليمية، مدرسة الشهيد جهاد الكيال الابتدائية وابو الفتوح الحريرى الاعداديه وروضة الجمهوريه المشتركه والمستقبل المتميزه للغات.

بالإضافة إلى مؤسستان بادارة عزبة البرج التعليمية، مدرسة وحدة الخياطة المشتركة الابتدائية ومدرسة راس البر الإعدادية الرسميه للغات.

ومؤسستان بادارة كفر البطيخ التعليمية، مدرسة كفر البطيخ المشتركة الابتدائية وروضة كفر البطيخ للتعليم الاساسي،

ومؤسستان بادارة الروضة التعليمية، الشهيد محمد حسن عبد الله الإبتدائية وروضة الشهيد إبراهيم ماضى.

وثلاثة مؤسسات بادارة ميت ابوغالب التعليمية، مدرسة الشهيد سامح ضياء الدين القصبي الابتدائية وابو العز الابتدائيه المشتركه الابتدائية و المنار مودرن سكول الإعدادية.

ويتقدم الدكتور خالد خلف بخالص الشكر والعرفان لفريق الجودة بالمديرية و للسادة مديرى ووكلاء الادارات التعليمية ومديرى الادارات النوعية والمتابعة الميدانية ورؤساء اقسام الأنشطة والموجهين وجميع من قدم الدعم لهذه المؤسسات من فريق الجودة بالمديرية واقسام الجودة بالادارات الذى جلل تلك الجهود لحصول تلك المؤسسات على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنين لهم دوام التقدم والتوفيق.