حبس عاطل متهم بالتعدى على طليقته وأبنائه بسبب الـ"تيك توك"

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، حبس عاطل متهم بالتعدى على طليقته وأبنائه فى الشارع أمام المارة بسلاح أبيض بسبب مقاطع فيديو على موقع تيك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة المستخدمة فى تصوير هذه المقاطع.

كانت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة قيام عاطل "مسجل خطر " بالتعدى على نجليه بالضرب المبرح وتجريد نجله من ملابسه أمام المارة في الشارع، وإصابة نجلته بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض، كشفت أن المتهم قام بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين طليقته لتحريضها لإبنيها على تصوير مقاطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي " تيك توك "، بقصد تحقيق مشاهدات وأرباح من خلال هذه المقاطع.

وتبين من التحقيقات ايضا، أن المتهم عقب رؤيته لمقاطع الفيديو على التيك توك بشكل سئ أثار حفيظته، وقرر تعنيف أبنائه والاعتداء على طليقته لتحريضها لهما على تصوير هذه المقاطع، فقام بإحضار سلاح أبيض " كتر "، وتوجه إلى منزل طليقته وبمجرد رؤيته لها تعدى عليها بالضرب باستخدام السلاح الأبيض، ثم تعدى على نجليه أيضا باستخدام السلاح ، وأجبر نجله على خلع ملابسه أمام المارة كنوع من العقاب له لعدم تكرار ما فعله مرة أخرى.

كانت وحدة الرصد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً إستغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدى على نجلتها ونجلها بالضرب وتجريد نجلها من ملابسه أمام الماره بالشارع والتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر".

بالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

بمواجهته بأقوال المجنى عليها أنكر ماجاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما، وأقر بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما وتحريضها لنجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.