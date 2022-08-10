"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 586 مليون حالة

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 586 مليونا و511 ألفا و476 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و423 ألفا و998 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 92.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و34 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 680 ألفا و531 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و826 وفاة.