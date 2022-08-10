جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل والده ووالدته وشقيقته وطفليها بالساطور

سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء وباجماع الأراء، باعدام المتهم "ج.س.ي" 26 سنة عامل بعد قيامه بقتل والده ووالدته وشقيقته ونجليها وذبحهم بساطور أثناء نومهم داخل المنزل بقرية "أولاد حمزة" بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو من عام 2021 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت أجهزة الامن ، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ بقيام شاب بقتل أفراد أسرته أثناء نومهم داخل المنزل.

انتقل إلى مكان البلاغ قيادات وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، قيام المتهم "جورج .س" بقتل والده "س.ي" 70 سنة، ووالدته "امال.ر" 55 سنة- ربة منزل، ونجلى شقيقته الطفلة "أ.م" «5 سنوات»، والطفل "ب.م" "6 شهور"، وأصاب شقيقته مارينا سلامة «27 سنة – ربة منزل»، بجروح خطيرة ومتفرقة، وجرى نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعى ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بذبح الضحايا بساطور وعدم هروبه، حيث ظل متواجدا في مسرح الجريمة حتى تم القبض عليه، كما تبين من أقوال الجيران أن المذكور مريض نفسيا وغير متزن نفسيا.

وأكدت المعاينة والتحريات لأجهزة البحث الجنائى، أن المتهم متزوج ولديه 3 بنات، وكان يقيم مع والده في منزله المكون من طابقين ومسقوف بالعروق الخشبية، وأن زوجته تركته وأخذت معها بناتها إلى بيت والدها منذ ما يقرب من 6 شهور، ورفضت العودة له مرة أخرى بسبب تصرفاته وسلوكياته غير المتزنة، كما أن شقيقته القتيلة تقيم وطفلاها القتيلان عند والدها بسبب خلافاتها مع زوجها.

وكشفت التحريات أن المتهم ليلة الحادث كان خارج المنزل وعاد وبحوزته أداة الجريمة «ساطور»، وبدأ جريمته بقتل والده، حيث طرق الباب وعندما فتح له والده ضربه بالساطور فأرداه قتيلا، ففزعت منه والدته وشقيقته وهربتا منه إلى غرفة الطابق الثانى فلحقهما أمام باب بلكونة الغرفة وضربهما بالساطور، فقتل والدته وأصاب شقيقته التي لقيت حتفها بعد نقلها إلى المستشفى، ثم تعدى المتهم ضربا بالساطور على نجلى شقيقته داخل سريرهما فقتلهما وتم القبض عليه، وتبين أنه غير متزن نفسيا ويهذى بكلمات غير مفهومة، وتم إحالته إلى النيابة العامة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.