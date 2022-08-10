تفاصيل جديدة فى واقعة سرقة 45 ألف جنيه من الجمعية الشرعية بالعياط

كتب أحمد إسماعيل

اعترف العامل المتهم بسرقة 45 ألف جنيه من الجمعية الشرعية فى العياط أمام جهات التحقيق، أنه اضطر للسرقة، قائلا: " غصب عني بنتي كانت محتاجة عملية فاضطريت أسرق ومديت إيدي وأخذت فلوس الجمعية.. أنا شغال في المكان بقالي 20سنة وعمري ما سرقت ولا مديت ايدي.. وقدمت البلاغ عشان أبعد الشبهة عني".

كشفت التحقيقات أن عامل بالجمعية الشرعية تقدم ببلاغ باكتشافه سرقة مبلغ مالي من مقر عمله، كما تبين من التحريات أن العامل لدية ابنة تعاني من إعاقة وتحتاج إلى عملية جراحية بإحدى قدميها تكلفته 30 ألف جنيه، وأنه وراء السرقة وتقدم ببلاغ لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في فك طلاسم سرقة الجمعية الشرعية بالعياط ، وتبين أن العامل بالجمعية وراء الجريمة لمروره بضائقة مالية.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا بسرقة 45 ألف جنيه من الجمعية الشرعية في العياط، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من المعاينة وجود كسر بخزينة الجمعية وسرقة جزء من المبلغ المالي، وأن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه للواقعة ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.