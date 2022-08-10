تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات الدور الثانى للإعدادية والدبلومات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية العملية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأكد عبدالله، فقد أدى 307 طلاب وطالبات بالدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني العملية، وأدى 102 طالبا وطالبة في التعليم الصناعي، وأدى 19 طالبا وطالبه بالتعليم الزراعي، وأدى 180 طالبًا وطالبه بالتعليم التجاري، وأدي 6 طلاب بالتعليم الفندقي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كما تابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، فقد أدى 6099 طالبًا وطالبه في الشهادة الاعدادية امتحانات الدور الثاني في 75 لجنة، في مادة الجبر و1698 طالبا وطالبه في مادة الحاسب الآلي، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.