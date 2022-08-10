اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:14 م
أكرم القصاص
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تصاعد توقعات التضخم فى رومانيا بسبب أزمة أوكرانيا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:41 م
تصاعد توقعات التضخم فى رومانيا بسبب أزمة أوكرانيا رومانيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر البنك الوطني الروماني أن الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا استمرت في تأجيج المشكلات المتعلقة باقتصاديات جانب العرض في بعض أسواق السلع الأساسية.


وقدر البنك، في تقريره عن أغسطس 2022 بشأن التضخم، أن معدل التضخم السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين سيصل إلى 13.9 في المئة في ديسمبر 2022، مقارنة بـ12.5 في المئة وهي النسبة التي توقعها تقرير التضخم الصادر في مايو 2022.


وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا، عن تقرير البنك، سيقل التضخم إلى 7.5 في المئة في ديسمبر 2023 مقابل 6.7 في المئة المتوخاة في تقرير التضخم في مايو 2022، و2.3 في المئة في يونيو 2024.


وتوقع التقرير أن يستمر معدل تضخم (كور 2) السنوي المعدل في الارتفاع بنهاية العام الحالي ليبلغ 11.4 في المئة في ديسمبر 2022 مقابل 10.9 في المئة في التقرير السابق.


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