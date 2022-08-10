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ترتفع لـ 90% بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:31 م
ترتفع لـ 90% بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل،  حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة ، ليسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :
 
-

القاهرة الكبرى: 

العظمى 75-85
الصغرى 35-40
 

- الوجه البحرى: 

العظمى 75-85
الصغرى 35-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-90
الصغرى 55-60

- جنوب سيناء : 

العظمى 60-65
الصغرى 30-35

- شمال الصعيد : 

العظمى 55-60
الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35
الصغرى 10-15

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