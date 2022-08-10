ارتفاع ملحوظ بالرطوبة وشبورة وأمطار.. تفاصيل الطقس حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار اليوم الأربعاء، تكون خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .