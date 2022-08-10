اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب عن مداهمة منتجعه: هجوم منسق من اليسار الديمقراطي

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:10 ص
ترامب عن مداهمة منتجعه: هجوم منسق من اليسار الديمقراطي ترامب
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أن ما حدث أمس في مارالاجو هجوم منسق من اليسار الراديكالي الديمقراطي.
 
 
وأضاف ترامب عبر منصته، أن الرئيس الأمريكى بايدن كان يعرف كل شيء عن المداهمة تماما كما كان يعرف كل شيء عن صفقات ابنه  هانتر.

داهم عملاء إف بى أي FBI مقر إقامة ترامب فى ولاية فلوريد "مارلاجو"، الذى يقيم فيه منذ انتهاء حكمه، فى إطار تحقيق حول ما إذا كان قد أخذ معه سجلات سرية منذ مغادرته البيت الأبيض.وأكد ترامب الذى كشف عن عملية التفتيش فى بيان مطول أن العملاء فتحوا خزانة فى منزله ووصف عملهم بانها مداهمة غير معلنة يشببه بسوء سلوك من الإدعاء.

 وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عملية التفتيش تمثل تكثيفا لتحقيق مستمر منذ أشهر طويلة حول كيفية وصول وثائق سرية فى أكثر من عشرة صناديق فى مارالاجو فى وقت سابق هذا العام. وحدث هذا فى الوقت الذى يجرى فيه تحقيقا منفصلا حول جهود إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020 ويزيد من المخاطر القانونية المحتملة لترامب فى الوقت الذى يضع فيه الأساس للترشح لفترة رئاسية جديدة.

 


ترامب

بايدن

اف بى اى

مداهمة منزل ترامب



الموضوعات المتعلقة

دونالد ترامب يعلن مداهمة منزله فى فلوريدا من قبل الـ"إف بى آى"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:47 ص

العالم هذا الصباح.. نواب أمريكيون يدعون "إف بى آى" لفتح التحقيق فى مقتل شيرين أبو عاقلة.. الاحتلال الإسرائيلي يجتاح قرى وبلدات فى جنين ويعتقل أسيرا محررا..والبنتاجون: نعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى

السبت، 21 مايو 2022 09:00 ص

نواب أمريكيون يدعون الـ"إف بى آى" لفتح تحقيق فى مقتل شيرين أبو عاقلة

السبت، 21 مايو 2022 03:19 ص

"إف بى آى" يبدأ تحقيقا حول تهديدات تفجيرية تلقتها جامعات ودور عبادة بأمريكا

الأحد، 06 فبراير 2022 08:06 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة