ترامب عن مداهمة منتجعه: هجوم منسق من اليسار الديمقراطي

قال الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أن ما حدث أمس في مارالاجو هجوم منسق من اليسار الراديكالي الديمقراطي.

وأضاف ترامب عبر منصته، أن الرئيس الأمريكى بايدن كان يعرف كل شيء عن المداهمة تماما كما كان يعرف كل شيء عن صفقات ابنه هانتر.

داهم عملاء إف بى أي FBI مقر إقامة ترامب فى ولاية فلوريد "مارلاجو"، الذى يقيم فيه منذ انتهاء حكمه، فى إطار تحقيق حول ما إذا كان قد أخذ معه سجلات سرية منذ مغادرته البيت الأبيض.وأكد ترامب الذى كشف عن عملية التفتيش فى بيان مطول أن العملاء فتحوا خزانة فى منزله ووصف عملهم بانها مداهمة غير معلنة يشببه بسوء سلوك من الإدعاء.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عملية التفتيش تمثل تكثيفا لتحقيق مستمر منذ أشهر طويلة حول كيفية وصول وثائق سرية فى أكثر من عشرة صناديق فى مارالاجو فى وقت سابق هذا العام. وحدث هذا فى الوقت الذى يجرى فيه تحقيقا منفصلا حول جهود إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020 ويزيد من المخاطر القانونية المحتملة لترامب فى الوقت الذى يضع فيه الأساس للترشح لفترة رئاسية جديدة.