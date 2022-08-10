انطلاق فعاليات المهرجان الفنى للجامعات والمعاهد العليا بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات المهرجان الفني للجامعات والمعاهد العليا المصرية والذي يقام تحت شعار " إعداد قائد مبدع"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبمشاركة 110 طلاب وطالبات.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم، مؤكدا على دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، من خلال الفن فهو غذاء الروح والعقل، فالمهرجان يعد فرصة لخلق روح إيجابية وتنافسية بين الطلاب، وإظهار مواهبهم بما يساعد فى تكوين شخصيتهم وتنمية روح التعاون بينهم.

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالفنون فهي تمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة، فالفن عادة ما يرتبط بثقافة المجتمع، وهما الاثنان يعد من اهم مقومات الدول كما أنهما يعكسان الواقع.

كما أوضح الدكتور محمود حامد رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، مؤكدة أن تقدم أى دولة يقاس بتقدم ثقافتها وفنونها وأنها تمثل القوة الناعمة فى مصر، متمنيا سيادته اقصى استفادة للطلاب خلال فترة المهرجان، حيث يعد هذا المهرجان هو نقطة الانطلاق لمهرجانات اخرى فهى تساعد في تحفيز الخيال وإطلاق القدرات الإبداعية لدى الطلاب.

وقد استعرض الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي ووكيل معهد إعداد القادة أهم نقاط لائحة المهرجان وهي أن لكل جامعة مشاركة لها حرية اختيار مجالين من مجالات التسابق والتى تنقسم إلي مجال التصوير "الرسم الملون"، مجال التصميم الابتكاري، مجال الأشغال الفنية، موضحا ان فى مجال التصوير يتم تنفيذ عمل فني مستوحى من المناظر الطبيعية بمعهد إعداد القادة، أو تنفيذ عمل فني مستنسخ ومستوحى من أعمال المستشرقين الذين زاروا مصر في القرون السابقة، أو تنفيذ عمل فني مستوحى من التعبير الحر وخيال الطالب.

وفى مجال التصميم الابتكاري يتم تنفيذ تصميم مبتكر (لتميمة معهد إعداد القادة حورس)، أو تنفيذ ملصق إعلاني عن أحد أنشطة معهد إعداد القادة، وفى مجال الأشغال الفنية يقوم المتسابق بتنفيذ عمل فني حر .

وجدير بالذكر أن لجنة تحكيم مجالات التسابق تتكون من محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور إلهامي صباح امين، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتزى .أحمد محمد محمود سليمان، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.