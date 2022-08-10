اليوم السابع
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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1058جنيها

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:30 م
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1058جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع طفيف بحوالي 2 جنيه فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1058 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1058جنيها.
 
عيار 18 يسجل 907 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1209 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8466 جنيها.
 
أسعار أونصة الذهب في البورصات العالمية سجلت هبوط من 1800 دولار إلى 1790 دولار بفعل ترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي لا يضر كثيرًا بالذهب وقد تشهد الساعات القادمة على الأرجح صفقات شراء الذهب في البورصة العالمية ومن ثم يدفع الأونصة إلي مستوي 1800 دولار.
 
ولا يزال تأثير بيانات وزارة العمل الأمريكية على الذهب قائم، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.
 
ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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