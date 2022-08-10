الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفدا دراسيا من كلية الحرب البرية النيجيرية

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

كما أعرب "التراس"، عن اعتزازه بهذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بالدول الأفريقية الشقيقة.

جاء هذا في إطار زيارة وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية، للعربية للتصنيع.

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة .

وحرص اللواء "توحيد توفيق"مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية ، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة.

وأوضح أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.