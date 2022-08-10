الكونجرس يدرس مشروع قانون يتيح للأفغان الحصول على الجنسية الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونجرس الأمريكي عن تقديم مشروع قانون لإيجاد طريق لمنح الجنسية لآلاف الأفغان الذين جرى إجلاؤهم بوضع هجرة مؤقت.

وفقا لوكالة رويترز، سيوسع مشروع القانون نطاق أهلية الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة التي تمنح للأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية لتشمل الذين قاتلوا بجانب القوات الأمريكية كأفراد فى القوات الخاصة والقوات الجوية، والنساء اللاتى خدمن فى فرق خاصة لمكافحة الإرهاب.

وقدمت نسخ متطابقة من مشروع القانون قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للانسحاب النهائى للقوات الأمريكية وعملية الإجلاء الفوضوية التي أنهت أطول حرب أمريكية وشهدت سيطرة على طالبان لكابول.

وقال النائب الديمقراطى إيرل بلوميناور، المشارك فى رعاية مشروع قانون مجلس النواب مع الجمهورى بيتر ماير فى بيان: "يجب أن نحافظ على التزامنا بتوفير ملجأ آمن وقانونى لأولئك الذين خاطروا بحياتهم طواعية لدعم مهمة الولايات المتحدة فى أفغانستان".

وانضم ثلاثة من الأقلية الجمهورية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ لينزي جراهام، إلى ثلاثة ديمقراطيين من الأغلبية لتقديم نسخة مطابقة من القانون في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، قال مساعد في الكونجرس، إن الإجراء سيواجه على الأرجح "مقاومة" من الجمهوريين المناهضين للهجرة، ودخل العديد من الأفغان البالغ عددهم 76 ألفا الذين غادروا أفغانستان جوا في عملية الإجلاء العام الماضي، إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمر عادة لمدة تصل إلى عامين فقط ومن شأن التشريع أن يتيح لهؤلاء أن يتقدموا بطلب للحصول على وضع قانوني دائم.