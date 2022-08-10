اليوم السابع
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الكرملين: الكثير من الدول تتجاوز حدود ما هو معقول في إنكار روسيا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:16 م
الكرملين: الكثير من الدول تتجاوز حدود ما هو معقول في إنكار روسيا الكرملين
أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكثير من الدول تتجاوز حدود ما هو معقول في إنكار روسيا، والتخلص من كل ما هو متعلق بروسيا وثقافتها، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: نرى أن دولا كثيرة تتجاوز حدود ما هو معقول، هل يمكن إنكار تشايكوفسكي؟، لا.. هل يمكن إنكار روسيا؟ لا، بغض النظر عما إذا تريدونه أم لا فهذا أمر مستحيل.
 
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه على الرغم من تجريد الرياضيين من الأوسمة، سيبقى لديهم الكثير من معجبيهم.

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