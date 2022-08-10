اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاظمى يؤكد ضرورة العمل لحل "الانسداد السياسى" فى العراق واللجوء للحوار

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:12 م
الكاظمى يؤكد ضرورة العمل لحل "الانسداد السياسى" فى العراق واللجوء للحوار رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل بكل قوة لحل حالة "الانسداد السياسي" واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات فى العراق.

وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، حسبما ذكرت قناة "السومرية" العراقية - "نحتاج إلى التكامل والتعاون جميعاً؛ من أجل استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق بالعراقيين، وهذه الجهود لن تضيع، ولن نسمح للفاسدين باستغلال هذه المشاريع لتبذير أموال الشعب".. مؤكدا أن العراقيين يستحقون الحياة، وأنهم قادرون على تحويل التحديات إلى فرص نجاح.

وأضاف إننا نجحنا بعبور التحدي الاقتصادي وكذلك التحدي الأمني، واليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسئولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله.. معربا عن أمله أن تلجأ كافة الأطراف إلى الحوار لحل الخلافات.. قائلا " الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".

وأشار الكاظمي إلى أن مدينة الموصل هي نموذج للتعايش والتنوّع العراقي الذي نعدّه عنصر قوة، وتعد نموذجا للتسامح يثبت أن العراق يمتلك الكثير من القدرات البشرية والكفاءات، وقال: إن مدينة الموصل عانت الكثير من سياسات التخبط والإرهاب وسوء التخطيط.

 


العراق

مصطفى الكاظمى

الموصل

مطار الموصل الدولي



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