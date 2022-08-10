القاهرة تحصر عقارات 7 محاور جديدة بالمرج وتنتهى من محور حسين كامل بألماظة

كتب سيد الخلفاوى

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال حصر العقارات المتعارضة مع توسعة محاور المرج الجديدة التي سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددها 7 محاور، يأتى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى السياق أعلن نائب محافظ القاهرة، الانتهاء من صرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم، بألماظة بمصر الجديدة، وإزالة عقارات الصف الأول من للشارع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتم حالياً صيانة ودهان وتدعيم عقارات الصف الثاني، بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بحضور اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، ويتم التنفيذ بمعرفة مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة.