الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية تعزز صحة المرأة

كتبت إيناس البنا

تتعرض النساء فى جميع أنحاء العالم لمشاكل صحية عديدة بسبب نمط الحياة والمشاكل الجسدية، وتميل أيضًا إلى أن يكون لديها مشاكل فى المناعة أكثر من الرجال، لذا يوصى الأطباء وفقا لموقع womenhealth بتضمين مضادات الأكسدة والمكونات المضادة للالتهابات فى النظام الغذائى لتحسين الصحة.

وقد أوضحت الدراسات المختلفة التى أجريت أن التناول المستمر للأطعمة الغنية بالكاروتينات يمكن أن تقى من الأمراض وتعزز صحة المرأة، وتوجد هذه الكاروتينات فى الغالب بألوان زاهية وموسمية فى عدد من الفاكهة والخضراوات مثل الجزر.

وقد اقترحت جامعة جورجيا أن زيادة معدلات المرض بين النساء يمكن أن تنخفض بشكل كبير عن طريق تناول السبانخ واللفت والبطيخ والفلفل والطماطم والذرة والجزر، خاصة أن ثلثى حالات التنكس البقعى والخرف فى العالم اليوم من النساء.

كيف تساعد الكاروتينات فى تحسين صحة المرأة؟

تساعد المستويات العالية من الكاروتينات الموجودة فى الفواكه والخضراوات فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل:

سرطان المبيض

التجاعيد من الجلد

التهابات الأمعاء

التصلب المتعدد

مشاكل سن اليأس

كيف تعمل الكاروتينات؟

عن طريق زيادة عدد مضادات الأكسدة تساعد الكاروتينات المصطبغة فى التأثير على المواد الكيميائية فى الدماغ لإفراز الهرمونات التى تنظم وظيفة الجسم.

ويتكون دماغنا من 60% من الدهون، ما يجعلها معرضة للخطر بسبب الإجهاد التأكسدى، ويأخذ الدماغ مضادات الأكسدة القابلة للذوبان فى الدهون والمركبات المضادة للالتهابات من الفواكه مثل التفاح والبرتقال والخضراوات مثل السبانخ لحماية الدماغ.

أيضًا هناك مكملات للكاروتينات المتاحة، لكن الخبراء يعتقدون أن المركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تعزز المناعة وتنظم الصحة العامة، يجب أن تستهلك من خلال مصادر الغذاء الطبيعية لأنها أكثر فائدة بهذه الطريقة.