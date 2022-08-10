الصحة الأمريكية تسمح بطريقة حقن جديدة للقاح جدرى القرود

كتبت أمل علام

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أنها سمحت بحقن لقاح جدرى القرود، بطريقة جديدة لتكون داخل الجلد لدى البالغين، أى بين طبقات الجلد وليس تحتها، فى محاولة لتعزيز إمدادات منخفضة من اللقاحات.

وقال مسئولو الصحة، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن تصريح الاستخدام الطارئ للقاح جينيوس لجدرى القرود البافارى الشمالي ( AVA.CO) سيزيد من الجرعات المتاحة خمسة أضعاف لأنه لا يستخدم سوى جزء صغير من الجرعة، لكنه يوفر نفس الحماية.