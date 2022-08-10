الصحة الأمريكية تسمح بطريقة حقن جديدة للقاح جدرى القرود

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أنها سمحت بحقن لقاح جدرى القرود، بطريقة جديدة لتكون داخل الجلد لدى البالغين، أى بين طبقات الجلد وليس تحتها، فى محاولة لتعزيز إمدادات منخفضة من اللقاحات.
وقال مسئولو الصحة، فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن تصريح الاستخدام الطارئ للقاح جينيوس لجدرى القرود البافارى الشمالي ( AVA.CO) سيزيد من الجرعات المتاحة خمسة أضعاف لأنه لا يستخدم سوى جزء صغير من الجرعة، لكنه يوفر نفس الحماية.
جدير بالذكر أن مرض جدرى القرود مرضًا فيروسيًا يصيب الحيوانات عادةً، لكن يمكن أيضًا أن ينتقل إلى البشر، كما يتضح من حالات تفشى المرض السابقة، كما تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدرى القرود عام 1970 ويسبب المرض أعراضًا شبيهة بأعراض الأنفلونزا بالإضافة إلى تقرحات مؤلمة ومثيرة للحكة.
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