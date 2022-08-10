اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:17 م
أكرم القصاص
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السفير الروسي لدى واشنطن: على العالم أن يرى "جرائم" حكومة أوكرانيا ضد شعبها

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:41 م
السفير الروسي لدى واشنطن: على العالم أن يرى "جرائم" حكومة أوكرانيا ضد شعبها السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
أ ش أ

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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن المجتمع الدولي يجب أن يرى ما وصفه بـ "جرائم الحكومة الأوكرانية ضد شعبها".


وقال السفير الروسي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنهم لا يتوقفون عن إسناد أفعال البلطجة من كييف إلينا. لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لإظهار الجرائم التي ارتكبها نظام كييف للعالم بشكل صادق، ومحاسبتها على الفظائع، ضد سكانها بالدرجة الأولى".


كما رفض أنتونوف في الوقت ذاته، محاولات وزارة الخارجية الأمريكية لاتهام روسيا بزرع ألغام في أراضي أوكرانيا.


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